Open Fiber con Elis inaugura a Roma area formazione addetti fibra

Roma, 23 giu.(Adnkronos) - Il piano di cablaggio di Open Fiber, che sta realizzando un’infrastruttura interamente in fibra ottica per contribuire alla riduzione del divario digitale dell’Italia, segna oggi una tappa importante nella collaborazione con il Centro di formazione Elis a Roma.Alla presenza dell’Amministratore Delegato, Elisabetta Ripa, la società inaugura ufficialmente alle ore 17.00 una nuova area di formazione presso il Pop (Point of Presence) di Roma Tiburtina, che si trova all’interno del campus di Elis. Accanto alla centrale snodo di Open Fiber, che illumina oltre 50mila unità immobiliari della zona, da oggi gli studenti del Corso di specializzazione per giuntisti di fibra ottica che potranno formarsi in uno spazio di simulazione che riproduce con pozzetti, pali e facciate di edifici gli ambienti cittadini e rurali in cui, un domani, saranno alle prese con la posa della fibra. “La formazione delle risorse specializzate impegnate sui nostri cantieri è un nodo fondamentale per centrare gli obiettivi di copertura a banda ultra larga del Paese - ha dichiarato Elisabetta Ripa alla vigilia dell’evento –. Crediamo molto in questa sfida e, grazie alla collaborazione con Elis, ci siamo da tempo impegnati direttamente per assicurare al mercato del lavoro figure capaci di rispondere alle esigenze dei nostri fornitori". "A oggi - prosegue l'Ad - abbiamo connesso 11.7 milioni di unità immobiliari e l’obiettivo è arrivare a circa 20 milioni: abbiamo quindi continuamente bisogno di nuovo personale qualificato per costruire una rete che, in questo difficile anno, ha dimostrato tutta la propria resilienza, consentendo a lavoratori e studenti di continuare le loro attività senza interruzioni. Siamo orgogliosi che Open Fiber sia al fianco degli studenti di ELIS in questa importante fase di crescita personale e professionale”. Sono in tutto dodici le centrali di snodo delle tecnologie in fibra ottica realizzate da Open Fiber nella Capitale. Contengono gli apparati di tutti gli operatori che forniscono servizi sulla sua rete e consentono già oggi di collegare oltre 330mila unità abitative per un totale di circa 900 km di nuova infrastruttura finora realizzata sul territorio di Roma. L’integrazione nel POP di Roma Tiburtina di spazi pensati per la formazione in assetto lavorativo è frutto di una collaborazione che prosegue da anni e che vede Open Fiber ed ELIS impegnati, insieme, in numerose iniziative finalizzate alla formazione e all’occupazione giovanile. Tra queste, la partecipazione di Open Fiber al programma di alternanza scuola-lavoro, che vede ELIS e le aziende del suo consorzio dialogare con oltre 200 istituti scolastici superiori attraverso attività didattiche in aula con professionisti ed esperienze di formazione in reali situazioni di lavoro. Altro ambito di collaborazione il progetto Sistema Scuola Impresa 4.0, dedicato ai processi di trasformazione della didattica e di orientamento ai mestieri del futuro.