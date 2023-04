Olidata riammessa agli scambi in Borsa, teorico +19%

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Olidata torna alle contrattazioni in Borsa, dopo 7 anni di sospensione. Per festeggiare il ritorno agli scambi Cristiano Rufini, il nuovo azionista di controllo dello storico brand romagnolo dell'informatica, fa suonare di nuovo la campanella. In apertura il titolo non riesce a fare prezzo e arriva dopo tre ore a un rialzo teorico del 19% sul prezzo di 1,54 euro su cui era rimasta congelata. "Persone, professionisti, impegno, coraggio ed orgoglio nazionale sono stati il mix perfetto per la riuscita del mio progetto: il rilancio di Olidata. Ho creduto in questa operazione con il sostegno della mia famiglia, perché nella vita per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di voglia di osare e delle persone giuste al proprio fianco - commenta il nuovo presidente Cristiano Rufini - La storia di Olidata ci insegna che la perseveranza può essere la giusta guida per raggiungere le proprie aspirazioni. Coglierò le nuove sfide per dare un contributo importante e valorizzare il genio Made in Italy. Sono pronto ad accettare questa nuova sfida". (ANSA).