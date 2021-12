Ok Senato nella notte a Manovra. Entro Capodanno via libera Camera

Roma, 24 dic. (askanews) - Il via libera del Senato alla manovra per il 2022, la prima del governo Draghi, è arrivato in piena notte. L'Aula di Palazzo Madama, dopo aver rinnovato la fiducia posta dall'esecutivo sul provvedimento con 215 voti favorevoli e 16 contrari, ha poi dato il via libera alla Nota di variazione presentata dal governo che recepisce gli effetti delle modifiche introdotte e infine è arrivato il semafono verde al ddl nel suo complesso (con 194 'sì' e 12 'no').Il provvedimento subito dopo Natale sarà all'esame della Camera per il via libera definitivo entro Capodanno.Tra le principali novità: il pacchetto fiscale con l'Irpef a 4 scaglioni, la possibilità di pagare le cartelle dei primi 3 mesi dell'anno entro 180 giorni, 3,8 miliardi contro il caro-bollette, il Superbonus per le villette per tutto il 2022 senza tetto Isee se a giugno si è raggiunto il 30% dello stato di avanzamento dei lavori, la stretta anti-delocalizzazioni, il bonus mobili con un tetto di spesa da 10mila euro, la proroga della tassa sui 'tavolini', misure per proprietari di case occupate da abusivi, le modifiche al patent box, le risorse per rifinanziare il bonus tv e decoder, il giro di vite contro i falsi tirocini, circa 200 milioni di euro per la scuola di cui circa la metà serviranno a prorogare il personale Ata Covid, una norma salva-Comuni in dissesto, lo stop agli allevamenti da pelliccia.