Nuovi aumenti in vista per gas e luce, cosa rischiano gli italiani in autunno

Le famiglie italiane, come anche le aziende, non riescono più a pagare le bollette di gas e luce. I continui aumenti hanno portato il costo della materia prima alle stelle e gli esperti stimano possa ulteriormente salire fino a sfiorare i 347 dollari per megawattora. Mentre il mondo della politica si concentra sulle imminenti elezioni, tanti iniziano a perdere la speranza e si preparano a pagare un conto salatissimo, o persino insostenibile. I rincari delle materie prime portano inevitabilmente su tutti i prezzi, e c’è chi deve scegliere se pagare le bollette o fare la spesa per la propria famiglia…

Il perché degli aumenti

La compagnia russa Gazprom il prossimo inverno potrebbe aumentare i prezzo del gas di un ulteriore 60 per cento. Nel mentre il colosso, che ha già ridotto i flussi verso l’Europa del 20 per cento, ha annunciato di dover sospendere l’erogazione dal 31 agosto al 2 settembre. Motivo? Non si tratterebbe di una rivalsa nei confronti dell’Europa che ha deciso di imporre delle sanzioni nei confronti della Russia, che ha invaso l’Ucraina, ma di una esigenza di servizio: la Gazprom ha necessità di fare manutenzione ai propri impianti.

L’aumento dei costi è poi spinto anche dal caldo e dalla siccità. Le alte temperature che si sono registrate in questa estate hanno inevitabilmente portato a un consumo energetico più elevato. L’uso dei climatizzatori ha inciso pesantemente sui consumi domestici, e a questo si è aggiunta la mancanza di acqua nei fiumi, fondamentale per la produzione di energia elettrica (oltre che per l’agricoltura).

Parallelamente al gas vola anche il prezzo dell’elettricità

Secondo Bloomberg, nel 2022 i prezzi dell’energia in Germania hanno sfiorato i 480 euro al megawattora, ben 6 volte quello dell’anno precedente. E in Italia non va certo meglio, e in autunno potrebbe arrivare una stangata senza precedenti. Secondo l'Autorità per l'energia i prezzi dell'energia sono destinati a raddoppiare. Per ovviare al problema si cerca di fare scorte di gas importandolo da altri Paesi, ma per gli esperti gli sforzi non basteranno a contenere l’emergenza. "L'autunno e il prossimo inverno saranno i momenti più delicati da dover affrontare - ha detto Stefano Besseghini, presidente di Arera -. Ad oggi non sappiamo quale potrà essere l'evoluzione geopolitica, sappiamo però che i consumi domestici e industriali di gas sono in ripresa e sarà necessario avere le quantità necessarie a sostenere il Paese, attraverso i nostri stoccaggi e nuove rotte di approvvigionamento".

E c’è anche chi ha provato a fare due conti

Attualmente, in media, il prezzo di un Kwh è di circa 0,40 centesimi. A settembre, stima Consumerismo, salirà fino a sfiorare 0,80 centesimi. La soluzione salva famiglie del presidente Luigi Gabriele: "Spegnete gli elettrodomestici non utilizzati". Ma più che una soluzione questo è un consiglio per contenere i consumi e le spese. Ma le aziende? Per loro spegnere un macchinario significa fermare la produzione, e il personale non impiegato a quel punto che fine farà? Il problema è di quelli importanti che richiede una soluzione seria e non posticcia.