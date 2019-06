Nuova partnership di Fondazione Cortina 2021 con Enit

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Una partnership capace di sommare la più alta tradizione italiana nell’ambito del turismo di qualità e dell’hospitality alla grande esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi di livello internazionale: è questo lo spirito con cui è stato siglato il protocollo d’intesa tra Fondazione Cortina 2021 ed Enit, Agenzia nazionale italiana del turismo, in vista dei Campionati del Mondo di sci alpino che la Regina delle Dolomiti ospiterà dall’8 al 21 febbraio 2021. La sinergia è stata annunciata a "Effetto Cortina 2021", l’incontro che si è svolto oggi presso l’Auditorium del Museo nazionale delle arti del XXI secolo – Maxxi di Roma, uno spazio che ospita l’evento grazie ad Enel Group, socio fondatore privato della Fondazione Maxxi e National Partner di Fondazione Cortina 2021. L’appuntamento è organizzato da Fondazione Cortina 2021 in collaborazione con Dolomiti Superski, il comprensorio sciistico più grande d'Italia: si tratta di un partner strategico per Fondazione, segno che i Campionati del Mondo di Cortina saranno anche i Mondiali di tutte le Dolomiti, con ricadute non solo sul Cadore ma su tutta la montagna: un "effetto Cortina" che coinvolgerà e promuoverà un’area vasta. L’incontro vede la partecipazione, tra gli altri, del presidente dell'Enit Giorgio Palmucci, del presidente di Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton, dell'ad di Fondazione Cortina 2021 Valerio Gobbi, del sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina e del direttore Enel per l'Italia Carlo Tamburi. A moderare il dibattito il giornalista Duilio Giammaria, conduttore della trasmissione Rai 'Petrolio' e membro del Comitato Media Fondazione Cortina 2021. Tre i panel durante i quali gli ospiti si sono alternano, confrontando riflessioni, suggestioni e prospettive un confronto sull’importanza dei grandi eventi sportivi per il rilancio dei territori, a seguire un focus sui Campionati del Mondo come valorizzatore del territorio, ma anche opportunità di re/newbranding, e in conclusione un dibattito sull’occasione costituita dall’evento iridato per promuovere Cortina a livello internazionale, con un focus sui Campionati del Mondo come acceleratore di comunicazione. Una serata per presentare i progetti concreti e innovativi che sono stati messi in campo per la Cortina di domani. In vista dell’appuntamento iridato, infatti, sono in corso in questi mesi grandi lavori nella Regina delle Dolomiti: non solo piste da sci e infrastrutture sportive, ma anche un profondo rinnovamento del comparto dell’hospitality ampezzana e una nuova concezione del trasporto urbano.