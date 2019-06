Nissan: Fca-Renault crea opportunità ma Alleanza andrebbe rivista

Roma, 3 giu. (askanews) - Nissan parla di "nuove opportunità di sinergie" dalla possibile fusione di Fiat Chrysler Automobiles con Renault, ma al tempo stesso l'amministarore delegato Hiroto Saikawa avverte che se questa operazione andasse in porto richiederebbe "una fondamentale revisione della relazione che esiste tra Nissan e Renault".Con una nota, il top manager della alleata nipponica del gruppo francese spiega di essere edotto del fatto che questa settimana il Cda di Renault discuterà della proposta di fusione avanzata da Fca. "Penso - afferma - che la possibile aggiunta di Fca quale nuovo membro dell'alleanza potrebbe espandere il terreno per collaborazioni e creare nuove opportunità per ulteriori sinergie"."Ciò detto - prosegue Saikawa - la proposta attualmente in discussione è una fusione piena che, se realizzata, altererebbe in maniera significativa la struttura del nostro partner Renault. Questo richiederebbe una fondamentale revisione delle relazioni attualmente esistenti tra Nissan e Renault"."La società - conclude il manager - analizzerà e considererà le sue attuali relazioni contrattuali, e come debba operare in futuro partendo dalla posizione di tutelare gli interessi di Nissan".