Nisini: su licenziamenti bene Draghi, soluzione sarà equilibrata

Roma, 25 mag. (askanews) - La mediazione del premier Mario Draghi consentirà di trovare un punto di equilibrio sulla vicenda del blocco dei licenziamenti dopo le tensioni all'interno della maggioranza e tra Governo e parti sociali. Sul fronte pensioni, al termine di Quota 100, non ci sarà lo scalone a 67 anni e il punto di partenza per una riforma del sistema sarà quota 41 anni di contribuzione. Quanto al contratto d'espansione l'obiettivo è di estenderlo anche alle piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto produttivo del nostro Paese. E' questa la strada indicata dal sottosegretario al ministero del Lavoro, Tiziana Nisini, in un'intervista ad Askanews.La proroga del blocco dei licenziamenti al 28 agosto, voluta dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, è saltata. Resta la data del 30 giugno per le aziende di manifattura e costruzioni. Quale tipo di soluzione è stata trovata per evitare che le grandi imprese dell'industria possano licenziare a partire dal primo luglio?"Stiamo lavorando a una soluzione equilibrata che concili le esigenze di lavoratori e imprese. Draghi stesso nel suo ruolo di presidente del Consiglio è un ottimo mediatore e ha lavorato per trovare una soluzione di equilibrio che possa soddisfare tutte le parti. Sono stata molto critica sulla misura, non presente in bozza e presentata in Consiglio dei ministri, per il semplice fatto che l'accordo siglato e chiuso con il primo Dl Sostegni, convertito in legge il 22 maggio, affiancava al blocco dei licenziamenti 13 settimane di cassa Covid. A distanza di pochi giorni la misura è stata rimessa in discussione prorogando il blocco fino al 28 agosto senza accompagnarlo però con nuove settimane di cassa Covid. Sarebbe servita una discussione con partiti e parti sociali, che è mancata, e invece si sono solo creati apprensione e ritardi nel varo del Dl Sostegni bis".Avete stimato quale sarà, nel 2021, l'impatto dell'abolizione del blocco dei licenziamenti sul mondo del lavoro?"Le stime sono diverse, c'è chi parla di 500mila posti di lavoro che saranno persi e chi parla invece di 150mila. Il tema è molto complesso: da una parte c'è il rischio di mettere in difficoltà migliaia di lavoratori con le loro famiglie, dall'altro lato è chiaro che questa situazione non potrà durare all'infinito. Se non si metteranno in campo tutte le forze per fare quelle riforme che il Paese ci chiede, magari sfruttando anche le risorse del Recovery non riusciremo a rendere competitive le nostre imprese né a permettere loro di creare occupazione".Con il Dl Sostegni Bis è stato rafforzato il contratto di espansione. Le aziende però chiedono che non vengano fissate soglie in base al numero dei dipendenti. E' un'ipotesi sul tavolo?"Stiamo lavorando da settimane allo strumento dei contratti di espansione. Abbiamo ascoltato le associazioni di categoria e a breve incontreremo i sindacati. L'ipotesi di rendere il contratto di espansione uno strumento utile anche alle imprese più piccole è sul tavolo da tempo. Questo perché in Italia il tessuto produttivo è costituito per la maggior parte da piccole e medie imprese che non hanno migliaia di dipendenti. C'è da creare uno strumento che non solo permetta alle aziende di crescere, ma che aiuti a formare le nuove generazioni, magari avviandole a professionalità e competenze tecniche specializzate, puntando sulla formazione ed il ricambio generazionale".La riforma degli ammortizzatori sociali sembra essere in dirittura d'arrivo. Si va verso tutele universali ma resta il nodo delle risorse per le piccole aziende. E' da escludere l'idea di costi che gravino sulla fiscalità generale?"Con la pressione fiscale che c'è nel Paese non possiamo permetterci ulteriori aumenti. È stata una delle prime rassicurazioni che Draghi ha dato alla Lega durante la fase interlocutoria delle consultazioni per la nascita di questo Governo. La pressione fiscale è già troppo alta, di certo non la si può aumentare ulteriormente. Allo stesso modo anche il costo del lavoro andrebbe strutturalmente ridotto, se si vuol essere competitivi sul mercato, e creare le condizioni di ripresa economica e occupazionale post pandemica".L'Anpal è stata commissariata, come intendete trasformarla per renderla più efficiente?"La riforma delle pensioni, le politiche attive e Anpal rientrano tra le deleghe del ministro Orlando. Il ministro stesso sta gestendo personalmente la riorganizzazione di Anpal. Sulle politiche attive serve massima sinergia tra pubblico e privato per portare avanti politiche di formazione e riqualificazione del personale. C'è una richiesta di determinate qualifiche professionali da parte di certi settori e in un momento come questo di forte crisi occupazionale un lavoratore non può rimanere indietro per mancanza di formazione. Quindi dobbiamo puntare tantissimo su questo aspetto perché la richiesta di lavoro c'è e ci sarà, ma dobbiamo formare lavoratori in grado di intercettarla".Sul fronte pensioni Quota 100 scadrà a fine anno. Cosa avete in programma per evitare lo scalone a 67 anni?"Lo scalone dei 67 anni è impensabile. Quota 100, che ha visto quasi 300mila domande accolte alla data dell'8 aprile 2021, ha aperto la strada per la riforma delle pensioni. Grazie alla Lega si è superata la legge Fornero e non permetteremo che si costringano i lavoratori a tornare indietro. Al momento c'è già un punto di partenza: è quello di quota 41, con un disegno di legge depositato alla Camera. Ribadisco che lo scalone dei 67 anni non è sicuramente la strada giusta: serve flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, affiancata da misure mirate e specifiche come Opzione Donna e come, dicevo prima, i contratti di espansione".Lo smart working, per effetto della pandemia, si è diffuso in diversi settori economici, pubblici e privati. Che futuro vede per questa modalità di lavoro? Andrebbe regolata con una legge o affidata alla contrattazione?"Lo smart working ha costretto il nostro Paese, anche in senso buono, ad adeguarsi velocemente ad un mondo sempre più digitale. Non lo vedo come una cosa negativa, ma come ogni altro cambiamento, per giunta così repentino, presenta dei pro e dei contro. Basti pensare al gap generazionale rispetto alla tecnologia che vede i lavoratori italiani tra le ultime posizioni in Europa. E' chiaro che, nel futuro, questa modalità di lavoro andrà regolata. Noi ad esempio abbiamo sostenuto il diritto del lavoratore in smart working a disconnettersi. In ogni caso, anche se questo strumento prenderà piede, niente potrà sostituire il lavoro in presenza, l'indotto legato a migliaia di persone che si recano al proprio posto di lavoro, frequentano bar e ristoranti, le nostre piazze e le nostre città".(Di Maria Luigia Pilloni)