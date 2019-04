Nexi:in porto Ipo,è la maggiore del 2019

(ANSA) - MILANO, 12 APR - L'offerta per il collocamento di Nexi ha ricevuto richieste per 5,4 miliardi di euro da più di 340 investitori da tutto il mondo. Il prezzo è stato fissato a 9 euro per un enterprise value totale di 7,3 miliardi e il flottante in Borsa sarà il 35,6% per un valore di 2 miliardi. Si tratta al momento della maggior Ipo del 2019 non solo in Europa ma anche a livello mondiale. L'inizio delle negoziazioni a Piazza Affari è in programma martedì 16 aprile.