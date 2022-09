Nespresso, a Torino la prima boutique con Roastery educativa

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Scoprire i caffè più pregiati al mondo attraverso degustazioni ed esperienze e partecipare a masterclass speciali: tutto questo è la Roastery educativa, prima in Italia, presentata all'interno della rinnovata boutique Nespresso nella centralissima via Roma a Torino. Pioniera del caffè porzionato di alta qualità, Nespresso riafferma l'importanza del proprio canale di vendita fisico sul territorio italiano scegliendo la città sabauda come location d'eccezione per la prima boutique dedicata a nuove esperienze legate al caffè e alla sua cultura, nel segno della sostenibilità: il progetto, che mette al centro proprio la Roastery educativa, nasce infatti come fulcro ed esempio tangibile di impatto positivo sui territori e sulle persone, grazie all’avvio, in questa occasione, della partnership con Banco Alimentare del Piemonte, che dopo Lombardia e Lazio entra nel progetto “Da Chicco a Chicco” di Nespresso.

Il nuovo spazio, con oltre 140 mq di area vendita e 3 diversi ambienti in cui vivere esperienze, degustazioni e momenti educativi sul caffè, nasce in Via Roma come rinnovamento della precedente Boutique, e con l’obiettivo di mettere al centro la cultura del caffè nel mondo in modo ancora più coinvolgente, offrendo ai propri clienti spazi sempre più immersivi, nonché un’area dedicata al riciclo e al recupero delle capsule in alluminio e al progetto di economia circolare che consente di trasformare un chicco di caffè in un chicco di riso.

"Si tratta per noi di una nuova casa d’eccezione che ci dà la possibilità di portare le persone nell’universo Nespresso in una maniera ancora più coinvolgente, creando consapevolezza sulla cultura del caffè e il nostro approccio sostenibile – commenta Mario Valla, Direttore Commerciale e Retail di Nespresso Italiana – Abbiamo un legame molto forte con la città di Torino fin dagli anni 2000, con l’apertura di una delle prime Boutique, e oggi vogliamo riconfermare la nostra presenza con un format diverso e unico in Italia. Crediamo fortemente nella rilevanza del retail e del suo ruolo fondamentale nella nostra strategia omni-canale. Questo nuovo spazio ci avvicina ancora di più alle persone, coinvolgendole attraverso modalità di educazione e informazione sul caffè e a trasmettere la nostra passione per mettere a disposizione caffè straordinari coltivati utilizzando metodi sostenibili".

La nuova casa di Nespresso a Torino è progettata per ispirare, coinvolgere ed emozionare, tra storie di caffè, momenti educativi, degustazioni e una nuova area Roastery. Un luogo di ispirazione e di celebrazione delle esperienze, delle storie e delle diversità che rendono grande una delle bevande più apprezzate al mondo: dai profili aromatici e dai diversi metodi di tostatura che caratterizzano e danno unicità ai singoli caffè, ai differenti processi di estrazione per preparare e gustarne una tazza: nell’area Roastery sarà infatti possibile seguire la tostatura del caffè in tempo reale, da quello verde coltivato dagli agricoltori e dalle agricoltrici da cui Nespresso si rifornisce fino al risultato finale, quando i chicchi assumono le calde sfumature del caffè chiaro, medio e scuro.

Con un approfondimento sui differenti metodi di estrazione e preparazione del caffè - dai più tradizionali e comuni come la macchina da espresso, la moka e la macchina per caffè a filtro a quelli più inusuali come la syphon, la french press o la macchina per erogare il caffè Nitro, fino alle ricette di caffè con ghiaccio. Per finire, attraverso le Masterclass e un calendario di appuntamenti mese per mese, pensati sia per i meno esperti che per i più appassionati, i clienti e le clienti potranno esplorare le nuove gamme Nespresso e i segreti che si celano dietro l’arte di degustare un caffè.

Nespresso ha integrato all’interno del nuovo concept di Boutique un design che richiama appieno l’approccio sostenibile del brand. Spazi che vogliono trasportare i clienti nel mondo Nespresso sin dall’ingresso in Boutique, dove i due punti di degustazione accolgono i clienti alla scoperta dei caffè Nespresso, dall’ultima novità in gamma fino alla selezione del giorno. Dai corner pensati per offrire ai clienti aree salotto ispirate ai caffè, alla scelta degli arredi, selezionati per minimizzare l'impatto ambientale complessivo grazie all’utilizzo di piani d'appoggio realizzati con fondi di caffè riciclati e legno certificato FSC, alle aree verdi che ripropongono l’atmosfera delle piantagioni attraverso l’utilizzo di piante di caffè arabica, fino alla Window to Farm, la finestra trompe-l’oeil per ammirare scorci dei territori da cui i caffè Nespresso provengono, e ai display che permettono di scoprire le storie che si celano dietro i caffè Nespresso.

Grande spazio anche all’impegno per il recupero e il riciclo delle capsule esauste: nella nuova Boutique, infatti, i clienti troveranno la Recycling Unit, un’area dedicata al riciclo delle capsule esauste che vengono riportate in Boutique, dove attraverso un display e sulla base del peso raggiunto, sarà possibile vedere in quali oggetti possono trasformarsi - una bicicletta, una penna, un coltellino -, dando loro una seconda vita attraverso un virtuoso processo di economia circolare. Uno spazio pensato per mettere al centro i clienti e le clienti e dove a loro sono dedicati servizi esclusivi, come la personalizzazione di accessori con nomi e frasi e la stampa creativa della propria crema di latte, per i caffè e le ricette da degustare.

Disponibili anche servizi che permettono di essere ancora più vicini ai clienti e che integrano online e offline, in pieno approccio omni-canale: con il servizio Pick Up è possibile, infatti, ritirare in Boutique gli ordini effettuati online senza code o attese, mentre con Same Day è possibile ricevere direttamente a casa il proprio ordine in 3 ore, a Torino città attraverso veicoli completamente elettrici.

Con l’inaugurazione della Boutique di via Roma a Torino, Nespresso conferma il suo obiettivo di potenziare e valorizzare il network di oltre 70 punti vendita in Italia, e che vede l’azienda impegnata nel rinnovo e riposizionamento altri 6 spazi Boutique sul territorio italiano nel 2022, con un approccio sempre più di vicinanza e di attenzione all’ambiente e alla società.