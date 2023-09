Nel 2023 previsti 6 Gw di nuove rinnovabili in Italia

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Nel 2023 saranno installati in Italia 6 gigawatt di nuove fonti rinnovabili. E' la stima elaborata da Anie Federazione ed Elettricità Futura, in base a dati Terna, e resa nosta stamani a un convegno a Roma sull'eolico offshore. Secondo Terna, a fine 2021 la potenza totale rinnovabile nel nostro paese era pari a 58 Gw. Nel 2022 sono stati installati solo 3 GW di rinnovabili in Italia, contro gli 11 in Germania, i 6 in Spagna e i 5 in Francia.

Secondo Anie ed Elettricità Futura, sono 76 i Gw di rinnovabili da installare in Italia dal 2024 al 2030, per centrare l'obiettivo di 143 Gw complessivi previsto da RePowerEu. Anie è la Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, mentre Elettricità Futura è la principale associazione nazionale della filiera industriale del settore elettrico. Considerando che circa 8 Gw degli impianti esistenti dovranno essere sostituiti perché obsoleti, per raggiungere i 143 GW al 2030 sarà necessario realizzare oltre 12 GW all'anno. Secondo le due associazioni, questo permetterà di creare in Italia al 2030 360 miliardi di benefici economici e 540.000 nuovi posti di lavoro al 2030. (ANSA). .