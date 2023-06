Nel 2022 più illeciti amministrativi lungo le coste italiane

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Dall'inquinamento all'abusivismo edilizio, dalla mala depurazione alla cattiva gestione dei rifiuti, all'assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità, nel 2022 lungo le coste italiane sono state 13.229 le infrazioni contestate, pari a 1,8 violazioni per ogni chilometro di costa. Sono aumentati gli illeciti amministrativi, pari a 8.499 (+24,2% rispetto al 2021) e le sanzioni, 8.935 quelle comminate (+47,7%). In diminuzione, invece, il numero di reati (4.730, -32,9%) e delle persone denunciate o arrestate (4.844, -43,6%) e dei sequestri (1.

623, -51,7%), per un valore economico di oltre 385 milioni di euro. La Campania si conferma prima in classifica: nel 2022 ha contato 1.245 reati e da sola rappresenta il 26,3% del totale nazionale. Seguono Puglia, Lazio, Calabria e Sicilia. Sono alcuni dati diffusi da Legambiente in un'anteprima del dossier 'Mare Monstrum' sulle illegalità connesse all'inquinamento del mare relativi alla gestione dei rifiuti, agli scarichi e alla mala depurazione, frutto di un'elaborazione dei dati di forze dell'ordine e Capitanerie di porto. Il Cigno verde illustra cinque proposte per procedere verso la piena ed effettiva depurazione delle acque reflue: rilanciare a livello nazionale e locale la costruzione e l'adeguamento e/o messa in regola dei sistemi fognari e di depurazione; valorizzare le acque reflue depurate con il completo riutilizzo in settori strategici come l'agricoltura; rafforzare e rendere più efficienti i controlli delle Agenzie regionali di protezione ambientale e delle forze dell'ordine contro gli scarichi illegali; regolamentare lo scarico in mare dei rifiuti liquidi (ad esempio acque nere e grigie, acque di sentina); promuovere politiche attive per la prevenzione nella produzione di rifiuti e riciclo e per la migliore tutela del mare e della costa. (ANSA). .