Negli store Coin, Lifestyle Hub, da auto ad agenzie viaggi

(ANSA) - VENEZIA, 11 OTT - Coin propone lo shopping in negozio e lancia un nuovo format, "Lifestyle Hub" proponendo, nelle aree di accesso ai propri 35 store in Italia, prodotti come auto elettriche, piccoli elettrodomestici e servizi come saloni di bellezza e agenzie di viaggi. Le prime proposte sono comparse al piano terra del "Coin Excelsior" con dei punti vendita Dyson con il servizio di hair styling veloce del brand, i prodotti per la persona Rezet360 e la tecnologia di Geekers, fino alle auto elettriche Mercedes-EQ. Nel flagship store di Milano si troveranno le casse Sonos, macchine fotografiche Polaroid e le vetture elettrificate di Lexus, presenti anche a Catania. Negli spazi siciliani si trovano i massaggiatori fitness di Therabody, le soluzioni Imetec per la casa e della persona e la gamma Bellissima per lo styling dei capelli. A Napoli è stata aperta l'agenzia di viaggi 4.0 Suite Travel, i giochi Dadi e Mattoncini, le auto full-electric Tesla, l'abbigliamento Icebreaker e lo skincare italiano Rhea. Per Roland Armbruster, amministratore Delegato, "Coin, grazie ai suoi 35 negozi nelle principali città italiane, rappresenta la perfetta entry door per i marchi best in class dei rispettivi ambiti di attività". (ANSA).