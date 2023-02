Naufragio migranti, Von der Leyen: profondamente addolarata

Roma, 26 feb. (askanews) - "Sono profondamente addolorata per il terribile naufragio al largo delle coste della Calabria. La conseguente perdita di vite umane di migranti innocenti è una tragedia". Lo afferma su Twitter la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen."Tutti insieme- ha aggiunto - dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per il Patto sulla Migrazione e l'Asilo e per il Piano d'azione sul Mediterraneo centrale".