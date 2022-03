Nasce Codemotion Talent, piattaforma per chi cerca programmatori

Milano, 23 mar. (askanews) - In Europa ci sono 1 milione di posti di lavoro liberi per programmatori, le aziende non trovano gli specialisti del coding e per loro è un continuo scartare di offerte. Codemotion, la community di programmatori con 230mila iscritti, lancia Codemotion Talent: una piattaforma per far incontrare imprese e sviluppatori, con un algoritmo che indirizza entrambi verso il matching dei sogni. La promessa: ridurre a 30 i giorni necessari per una nuova assunzione in azienda. Chiara Russo, ceo e co-founder di Codemotion. "Codemotion Talent nasce dall'esigenza oggi di quasi tutte le aziende di cercare sviluppatori, ma soprattutto dalla grandissima difficoltà nel trovarli. Vogliamo quindi aiutare le aziende nel riuscire ad assumere velocemente sviluppatori".In media ogni programmatore riceve 24 offerte di lavoro al mese, ma solo il 13% degli sviluppatori vuole cambiare posizione. Bisogna convincerli."Lo facciamo partendo dal desiderio degli sviluppatori: chiediamo a loro se sono interessati a ricevere opportunità di carriera, nel caso in cui rispondano sì ci indicano il lavoro dei loro sogni, in termini di aspettative, progetti su cui vogliono lavorare, tipologia di azienda e ral. Facciamo lo stesso con le aziende e con l'algoritmo Codemotion talent avviene un matching automatico arricchito dal nostro consulent talent partner presente in tutto il processo".Per Codemotion, che dal 2013 si occupa della crescita professionale dei programmatori, l'obiettivo è arrivare a 1 milione di utenti nella community e di crescere all'estero, dopo essere sbarcata in Spagna e Olanda.