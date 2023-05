Nasce Cdp Real Asset: 10 miliardi di investimenti sul territorio

Milano, 18 mag. (askanews) - Oltre 5 miliardi di euro di masse gestite per investimenti complessivi immobiliari generati sul territorio pari a 10 miliardi. E' l'obiettivo che il gruppo Cassa Depositi e Prestiti punta a raggiungere nei prossimi tre anni attraverso Cdp Real Asset Sgr. Quattro le linee di intervento strategiche della società, guidata da Giancarlo Scotti, che oggi a Milano, insieme al presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, e all'AD Dario Scannapieco, ha presentato le direttrici del piano strategico: sviluppo delle infrastrutture sociali dell'abitare, riqualificazione del patrimonio pubblico dismesso, supporto al settore turistico e crescita del mercato infrastrutturale italiano."Le finalità - ha spiegato Scotti - sono quelle di operare sul territorio e perseguire quelli che sono i nostri principi di partenza, che sono stati quelli di operare sul social housing e sulla riqualificazione degli immobili pubblici, e continuare sul settore del turismo e delle infrastrutture.

I fattori abilitanti saranno quelli di portare degli investimenti sul territorio, con un rispetto dei criteri Esg, e di essere il punto di riferimento per gli investitori nazionali e internazionali che vorranno investire sul territorio italiano".Le infrastrutture sociali, con le 3 S dell'abitare sostenibile - social, student e senior housing - rappresentano una parte rilevante della strategia di Cdp Real Asset, in un momento in cui il tema della carenza degli alloggi per gli studenti nel nostro Paese è di enorme attualità. "Noi lo stiamo seguendo sin dalla costituzione del nostro primo fondo del 2010 - ha spiegato Scotti -. Il secondo fondo che è nato recentemente, il FNAS, avrà proprio negli studentati e nella realizzazione di nuovi posti letto l'obiettivo principale. Abbiamo fatto una sollecitazione alle varie Sgr presenti sul mercato perchè noi operiamo con una logica di fondo di fondi: abbiamo ricevuto delle proposte e da queste proposte si vede che c'è un piano per poter realizzare 10mila posti letto".Sul fronte della valorizzazione degli immobili ex pubblici, i progetti di riqualificazione, come la Manifattura Tabacchi di Firenze e la nuova Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo, riguardano complessivamente più di un milione di metri quadrati per investimenti di circa 1,5 miliardi. Nel turismo sono previsti investimenti complessivi per oltre 1 miliardo in circa 50 strutture, con l'obiettivo di riqualificare le strutture ricettive e di sostenere la crescita dei gestori. Infine, le infrastrutture, con la recente nascita del primo fondo di fondi italiano del comparto infrastrutturale, con un target di 500 milioni, a sostegno dei settori chiave per la nostra economia quali la transizione energetica e digitale, l'economia circolare e le rinnovabili.