Nasce la Camera Avvocati Industrialisti

Roma, 21 apr. (askanews) - La Camera Avvocati Industrialisti, nata per iniziativa di un gruppo di avvocati operanti nel settore della proprietà industriale e intellettuale (marchi, brevetti, concorrenza sleale, diritto d'autore), è una nuova realtà associativa rivolta alla diffusione e alla promozione della cultura giusindustrialistica. Con i propri fondatori - Cristiano Bacchini, Luigi Goglia, Alberto Tornato, Antonio Bana, Mario Pisapia, Simona Lavagnini e Iuri Maria Prado - la Camera Avvocati Industrialisti - informa una nota - ha l'obiettivo di porsi quale motore di iniziative di taglio scientifico-culturale e di aggiornamento in questo importante settore, rivolgendosi agli ambienti istituzionali e accademici, dell'impresa, della giurisdizione e dell'avvocatura affinché sia diffusamente e meglio compresa l'esigenza di una maggiore attenzione a una materia così rilevante per l'ordinamento economico e lo sviluppo tecnologico del Paese.Per i promotori: "Una pluralità di emergenze - dalla partecipazione italiana al c.d. patent package, al dibattito sulla riforma dell'assetto giurisdizionale - pone infatti l'Italia di fronte a decisive occasioni di scelta tecnica e politica che richiedono informazione e opportuna meditazione, tanto più in vista della ripresa all'esito del periodo difficile vissuto dalla comunità economica e professionale"."La Camera Avvocati Industrialisti - spiega il presidente Iuri Maria Prado - si propone di partecipare in modo fattivo in questo scenario, che vede gli strumenti della proprietà industriale e intellettuale quali elementi di notevole stimolo e rilancio".