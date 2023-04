Mutuionline, 'a marzo il variabile è più caro del fisso'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Sorpasso del tasso variabile sul fisso a marzo. Secondo l'osservatorio Mutuionline.it i Tan variabili medi (a 20 e 30 anni) sulla piattaforma sono stati di 4 punti base più alti rispetto a quelli fissi (3,80% contro 3,76%). Ancora più marcata la situazione delle migliori offerte: 2,99% il fisso, 3,08% il variabile, ben 9 punti più conveniente l'offerta agganciata all'Eurirs. Si tratta, spiega l'osservatorio, "di una situazione più unica che rara: negli ultimi 10 anni l'unico altro mese in cui i tassi medi variabili avevano superato i fissi era stato settembre 2019, con il fisso a 1,14% e il variabile a 1,23%. Il sorpasso è da attribuire soprattutto ai mutui a 30 anni, visto che l'Irs per quella durata è particolarmente conveniente (2,54%) e permette di mantenere molto bassa la rata rispetto a un mutuo variabile indicizzato all'Euribor a 3 mesi (3,01%)". Per la società "la buona notizia è che le misure di politica monetaria, insieme al significativo calo del costo dell'energia, stanno portando gli effetti sperati sul calo dell'inflazione, che nell'Eurozona a marzo si attesta a +6,9%, il dato più basso degli ultimi 12 mesi. Inoltre, le tensioni in atto sui mercati finanziari che hanno portato al fallimento della Silicon Valley Bank e di Credit Suisse mettono in discussione ulteriori aumenti significativi del costo del denaro, portando il consenso degli analisti a immaginare in Europa altri due rialzi di soli 25 punti base entro fine giugno". (ANSA).