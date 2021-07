Mutui: Crif, in primi sei mesi aumento richieste del 20%

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Nel primo semestre dell'anno le richieste di mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane hanno fatto segnare un incremento del 20,6% rispetto al corrispondente periodo del 2020, nonostante una leggera contrazione (-4,4%) registrata nel singolo mese di giugno. Lo affermano i dati registrati in Eurisc, il sistema di informazioni creditizie di Crif. I volumi complessivi risultano più alti non solo rispetto al 2020, quando la prima parte dell'anno era stata fortemente condizionata dal lockdown totale conseguente lo scoppio della pandemia, ma anche rispetto agli anni precedenti, "a conferma di una ripartenza solida e convincente", afferma un comunicato di Crif. "Dopo un inizio d'anno ancora caratterizzato dalla prudenza - commenta Simone Capecchi, Executive director di Crif - le richieste di mutui e surroghe hanno fatto segnare una crescita costante e robusta, salvo un ripiegamento tecnico nel mese di giugno. Da segnalare, inoltre, come la crescita del comparto non sia sostenuta dai mutui di sostituzione come accaduto in altre occasioni quanto, piuttosto, dalla vivace dinamica dei mutui d'acquisto, a conferma della centralità della casa nei progetti di investimento degli italiani". I primi sei mesi dell'anno sono stati inoltre caratterizzati da un ulteriore aumento (+2,8% rispetto al corrispondente periodo 2020) dell'importo medio richiesto, che si attesta a 137.684 euro, risultando non solo superiore ai livelli pre-pandemia ma il valore in assoluto più elevato degli ultimi 10 anni. Considerando il solo mese di giugno, la crescita è stata del 4,4%, consolidando così il trend positivo dei mesi precedenti. (ANSA).