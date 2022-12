(ANSA) - NEW YORK, 20 DIC - "Mi dimetterò da amministratore delegato" di Twitter "non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l'incarico". Lo twitta Elon Musk sottolineando che una volta dimessosi guiderà i team per il software e i server della società che cinguetta. (ANSA).