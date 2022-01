Mps: Vestager, siamo in contatto con l'Italia

(ANSA) - BRUXELLES, 13 GEN - "Siamo in contatto con le autorità italiane". Lo ha detto la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla privatizzazione di Banca Monte dei Paschi di Siena. "Per me è un po' difficile" commentare sulla vicenda, "non posso confermare" che la scadenza sull'uscita dello Stato dal capitale della banca "sia passata, né i tempi dei prossimi passi, per l'ovvia ragione che l'informazione è 'market sensitive' ed è importante per la banca poter rispettare gli impegni con senso di riserbo, ma siamo in contatto con le autorità italiane", ha spiegato. (ANSA).