Mps, probabile che cda su aumento si riaggiorni a domani

Milano, 11 ott. (askanews) - E' molto probabile che il cda di Mps convocato per oggi sull'aumento di capitale si riaggiorni a domani. Lo riferiscono fonti finanziarie vicine al dossier, spiegando che ancora non ci sono le firme delle banche del consorzio di garanzia e finchè il consorzio di garanzia per l'aumento non è chiuso il cda non ha niente su cui deliberare.Il nodo, spiegano le stesse fonti, rimane la difficoltà a completare gli accordi di impegno a sottoscrivere la quota di 900 milioni milioni complessivi che spetta all'auspicato 'zoccolo duro' di investitori privati. E, finchè questo tema non è risolto, le banche del consorzio di garanzia non possono firmare. Al momento, l'unica certezza è l'impegno del Mef (che ha il 64% del capitale dell'istituto) a sottoscrivere pro-quota per 1,6 miliardi di euro.I tempi, dunque, si allungano. Ma, sottolineano ancora fonti finanziarie, "nulla è saltato per aria. Si lavora intensamente all'operazione e per questo occorre tempo".