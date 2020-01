Mps, Commissione Ue concede più tempo per piano ristrutturazione

Bruxelles, 9 gen. (askanews) - "La Commissione europea ha concordato con il governo italiano la concessione di un periodo di tempo aggiuntivo per sottoporre il nuovo piano di ristrutturazione" della Banca Monte dei Paschi di Siena (Bpm). Lo ha riferito oggi a Bruxelles la portavoce per la Concorrenza dell'Esecutivo Ue, Arianna Podestà.Il nuovo piano di ristrutturazione è rilevante per la futura privatizzazione della Bpm, e originariamente era previsto che fosse presentato alla fine del 2019.