Mps: Bce conferma ok condizionato alla cessione di Npl ad Amco

Roma, 2 set. (askanews) - La Bce conferma il via libera con alcune condizioni alla cessione di non-performing loans (Npl) da parte di Mps a favore di Amco. Lo comunica la banca senese dopo aver ricevuto la "final decision" del provvedimento autorizzativo, da parte della Banca centrale europea, sull'operazione di "scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di un compendio costituito, tra l'altro, da crediti deteriorati da parte di Mps in favore di Amco Spa".La "final decision" conferma la "draft decision" ricevuta dal Montepaschi il 27 agosto.