Mose: Mims, da marzo 18 mesi per il completamento

(ANSA) - VENEZIA, 26 GEN - Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili conferma oggi il cronoprogramma del completamento del MoSE "a 18 mesi dalle opere civili ed elettromeccaniche" a partire dal prossimo mese di marzo, allegato al settimo Atto Aggiuntivo della convenzione tra il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Veneto e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova, inviato alla Corte dei Conti per controllo di legittimità. "Un tempo più lungo - precisa una nota del Mims - è previsto soltanto per quelle opere che, come la conca di Malamocco, hanno subìto danni dovuti per cause esterne". L'Atto Aggiuntivo - precisa il Mims - stabilisce che la "fase di avviamento" (test, collaudo e consegna allo Stato), già iniziata, avrà una durata complessiva di quattro anni. Data la caratteristica sperimentale del MoSE, questa fase proseguirà anche dopo che l'opera sarà completata. I cantieri, aggiunge il Ministero, "potranno riaprire una volta risolta la fase di criticità finanziaria che sta attraversando il concessionario Consorzio Venezia Nuova, entro il prossimo 28 febbraio". (ANSA).