Morto Emamotorsport, il meccanico del web

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - E' morto improvvisamente a 45 anni Emanuele Sabatino, per tutti Emamotorsport, il meccanico ed elaboratore di auto più seguito sui social. Il decesso è avvenuto ieri a Broni, in provincia di Pavia, dove Ema aveva la sua officina. Secondo fonti ben informate, si tratterebbe di un suicidio. Riparatore di auto da quando aveva vent'anni, aveva inizialmente avuto alcuni rovesci che lo avevano costretto a chiudere l'officina. Dopo aver frequentato corsi di marketing e comunicazione, aveva aperto una nuova officina a Broni e, poco dopo, si era presentato sui social per spiegare in maniera semplice, immediata, comprensibile a tutti come affrontare le riparazioni più comuni o come riconoscere un lavoro fatto a regola d'arte. Grazie all'innata simpatia e alla facilità delle spiegazioni il successo era stato veloce, e lo aveva portato a raccogliere centinaia di migliaia di follower su YouTube, Facebook e Instagram. La famiglia, nell'annunciare la morte, chiede riservatezza. Ema lascia la moglie e tre figli. I funerali si terranno lunedì prossimo, 13 dicembre, nella chiesa San Francesco di Siziano (PV) (ANSA).