Morgan Stanley: Pil Usa crollerà del 30% nel secondo trimestre

New York, 23 mar. (askanews) - Il Pil degli Stati Uniti crollerà del 30% nel secondo trimestre dell'anno, segnando la peggiore performance in 74 anni. Lo ha affermato il capo economista di Morgan Stanley, Chetan Ahya, secondo cui comunque il Paese riuscirà a evitare la Grande Depressione degli anni Trenta. Venerdì Goldman Sachs ha invece previsto un calo del 24% rispetto ai primi tre mesi.Secondo Ahya rispetto agli anni 1929-1933, "stiamo già assistendo a una risposta aggressiva da parte delle istituzioni". Per gli economisti di Morgan Stanley, la pandemia toccherà il picco fra aprile e maggio e dal terzo trimestre avrà inizio la ripresa.