Morelli: Mps ha ceduto Npl per 29 miliardi, nessuno come noi

Siena, 11 apr. (askanews) - "Non esiste nessun altra banca al mondo, per quanto di mia conoscenza, che abbia ridotto di tali dimensioni il portafoglio dei propri crediti deteriorati". Lo ha detto Marco Morelli, amministratore delegato di Banca Mps, nel corso dell'assemblea degli azionisti a Siena, riferendosi all cessione nel 2018 di Npl per 29 miliardi di euro. Morelli ha ribadito che Mps continuerà "la strategia radicale di riduzione degli Npl e dei crediti deteriorati" come previsto dal piano industriale.Quanto al 2018 nel suo complesso, è stato un anno, ha aggiunto Morelli, nel quale "la Banca si è rimessa in moto. E' ripartita una macchina che soprattutto dal punto di vista commerciale era di fatto rimasta fuori dal mercato negli ultimi anni. Oggi è una Banca diversa rispetto a quella che avevamo conosciuto fino a metà del 2017''.