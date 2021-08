Moda: male in Borsa su annunci Xi Jinping, Lvmh -5%

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Vendite sul settore moda e lusso nelle piazze finanziarie europee dopo che il presidente cinese Xi Jinping è tornato a lanciare il progetto di "prosperità comune" che include la regolamentazione e la redistribuzione del reddito. Oltre a probabili nuove tasse per le classi più elevate. In Borsa a Parigi Lvmh ha chiuso in calo del 5,1% a 654 euro, Hermes in ribasso del 3,7% a 1.280 euro e Kering in calo del 3,5% a quota 718. A Piazza Affari pesante Moncler, scesa del 2,6% finale a 58,4 euro. (ANSA).