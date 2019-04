Mobilità, De Martino (Continental): 'Fondamentale alleanza pubblico e privato'

Milano, 13 apr. (AdnKronos) - “Nell’ambito della mobilità elettrica tendiamo a lavorare con alleanze tra privato e privato e tra privato e pubblico, per creare infrastrutture come le colonnine di ricarica e sufficiente disponibilità di energia”. Così Alessandro De Martino, Ad di Continental Italia, è intervenuto a margine di un panel sulla sicurezza stradale nella quinta giornata di BluE, il format dedicato alla mobilità sostenibile in corso nel mezzanino della linea 1 della metropolitana di Milano. “Il mondo intorno ci sta cambiando rapidamente, e quindi anche per un consumatore è difficile capire cosa avviene, mentre le grandi case hanno difficoltà a quantificare il ritorno economico degli investimenti”, ha detto De Martino.