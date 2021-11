Mizzau (Generali): 'Rivoluzione digitale ha cambiato anche risorse umane'

Milano, 18 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Nel mondo delle assicurazioni la rivoluzione digitale non è entrata con la pandemia. E' cambiata la modalità ad esempio con cui si concludono i contratti questo ha portato un trasformazioni molto profonde anche per le risorse umane". A dirlo Raffaele Mizzau, hr director - group head office & global business Lines Assicurazioni Generali, partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Innovation reloaded: la rivoluzione digital dell'hr al servizio del futuro’. "Importante è anche il concetto di cultura che - spiega - all'interno di un'organizzazione sono i comportamenti ammessi e quelli no: cosa sono incentivato a fare e che non posso fare. La chiave è proprio qui e su cui stiamo lavorando a livello di gruppo: ownership e semplification".