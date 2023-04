Mit, 24 milioni per i porti di Termoli e Gioia Tauro

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il provvedimento che assegna alle Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e del Mar Adriatico meridionale le risorse per il completamento dei progetti riguardanti l'elettrificazione delle banchine portuali. Le risorse ammontano a 24 milioni e 370.000 euro pronti per finanziare due progetti per i porti di Gioia Tauro (RC) e di Termoli (CB). Si tratta di interventi - si legge in una nota - che renderanno green e sostenibili gli scali, consentendo un notevole abbattimento delle emissioni di Co2. Per il Mit si tratta di un altro segnale di attenzione per due Regioni come Molise e Calabria. Le opere saranno finanziate con i fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari ad integrazione dei fondi nazionali Pnrr. (ANSA).