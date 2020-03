Sospensione di mutui e tasse per le famiglie in tutta Italia. Lo ha detto Laura Castelli, viceministro dell'Economia su Rai Radio1 a Radio anch’io. Nel decreto con le misure economiche per famiglie e imprese che verrà approvato mercoledì, ci sarà una "parte fiscale molto importante di sospensione di pagamenti, pagamento di ritenute, contributi." Alla domanda del conduttore: "Ma anche i mutui?" La viceministra ha risposto: "Mutui, tasse, è tutto sospeso." E ancora: "In tutta Italia?" La viceministra ha risposto: "Sui mutui di privati e famiglie."



"Questa mattina - ha aggiunto Castelli - ci ritroviamo per chiudere questo decreto che di fatto andrà in approvazione subito dopo, mercoledì, quando voteremo in Parlamento per superare i limiti dei saldi di finanza pubblica che abbiamo stabilito. Dentro ci sono queste misure: un grande blocco che riguarda la cassa integrazione, anche quella in deroga, quella sotto i 6 dipendenti. Quindi a tutta Italia viene garantita la cassa integrazione per quelle persone che lavorano in un contesto più piccolo".



Inoltre "abbiamo fatto un gran lavoro con il mondo delle banche. Sul credito stiamo garantendo un sistema che permetta liquidità alle imprese. C`è un pacchetto sulle famiglie importante a cominciare dal congedo ma al contempo una misura che sia un bonus, un voucher, un indennizzo fisso che permetta alle famiglie di poter proseguire".



E poi ancora sui comuni - "Bisogna anche guardare la situazione dei comuni: se non presa in tempo ci potremmo trovare con comuni che vanno in default per questioni di mancate entrate. Lo dico perché un comune in default vuol dire servizi essenziali per i cittadini in meno."ll governo sta studiando forme di congedo parentale straordinario da inserire nel prossimo decreto per l'emergenza coronavirus.

Lo riferiscono fonti del ministero del lavoro in riferimento alle parole dell'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, circa una mancata risposta del governo alla richiesta di un congedo parentale per i lavoratori con figli. Dal ministero del lavoro ricordano come "questa misura sia fra le priorità del ministro Catalfo, che sta studiando varie soluzioni per istituire una forma di congedo straordinario da inserire nel prossimo decreto all'esame del consiglio dei ministri".

Nel decreto entreranno "misure per tutta Italia" che vanno dalla "Cassa integrazione e Cassa Integrazione in deroga", alla garanzia di un sistema che permetta "liquidità alle imprese", anche grazie al lavoro fatto con il mondo delle banche. Ci sarà poi un`importante pacchetto sulle famiglie, "a cominciare dal congedo, necessario visto anche il prolungamento della chiusura delle scuole", ha anche detto la ministra.

Ancora nel Decreto ci sarà una parte fiscale dedicata anche "alla sospensione del pagamento di ritenute e contributi", che permetterà molta liquidità. "Abbiamo pensato anche a chi ha prestiti e aperture di credito". "Nelle prossime ore - ha aggiunto Castelli - vedrete i dettagli, abbiamo fatto un lavoro di squadra importante. Eravamo preoccupati di questa cosa e per questo abbiamo spinto moltissimo il sistema bancario a dare il più possibile per la sospensione dei mutui. Vedrete i dettagli nelle prossime ore".