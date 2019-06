Per Giorgetti sono una possibile soluzione, per Zingaretti sono solo soldi finti per pagare il debito di Stato, per Salvini “non sono una moneta alternativa come quella del Monopoli”. I minibot sono il tema del giorno ma pochi sanno cosa siano. Ecco di che si tratta.

Niente asta e niente scadenza

I minibot sono un surrogato dei titolo di stato che non viene assegnato in un'asta del Tesoro con un rendimento deciso dal mercato ma si tratta di un titolo infruttifero e privo di scadenza. Inoltre mentre i titoli di stato sono oramai dematerializzati (privi di certificato cartaceo, c’è solo una scrittura contabile su un registro elettronico), il minibot, nelle intenzioni dei suoi fautori, è destinato alla circolazione cartacea, con una imitazione cromatica e di formato delle regolari banconote in euro.

Somigliano alla carta-moneta

Anche per questo gli operatori di mercato lo hanno definito un passo verso l'uscita dell'Italia dall'euro specie dopo che una mozione approvata in maniera bipartisan dalla Camera (ma ripudiata poi dal Pd) li ha indicati come possibilità per pagare i debiti della P.a.

Rischio moneta-parallela

La Banca d'Italia e poi la Bce, hanno avvisato dei rischi della creazione di una “moneta parallela”. Il presidente Mario Draghi è stato lapidario: "i minibot o sono valuta, e quindi sono illegali, oppure sono debito, e dunque lo stock del debito sale". Impostazione condivisa anche da Confindustria che li ha assimilati "ai soldi del Monopoli". Secondo il presidente della commissione Bilancio della Camera, il leghista Claudio Borghi che ne propugna l'uso da anni, "non sono una moneta" e "sono debito" ma "non sono nuovi debiti, perché derivano da debiti già esistenti che lo Stato ha verso i fornitori e i cittadini". Daranno una "spinta alla domanda interna" ed "essendo cartacei non possono essere spesi in giro per il mondo o su Amazon, ma saranno impiegati per l'acquisto nel commercio al dettaglio: negozi, bar, ristoranti".

Una favola

Il docente della Bocconi Tommaso Monacelli in un articolo su La Voce, li definisce "una favola" e spiega che se sono emessi "per pagare le tasse", "sarebbero del tutto identici a un taglio delle imposte o, in modo equivalente, a un incremento di debito pubblico". Se "utilizzati per i crediti con la Pa, sarebbero del tutto inutili". "Lo Stato starebbe scambiando una passività (i pagamenti dovuti), con un'altra passività (i buoni del tesoro emessi per finanziarsi). L'unica ragione per farlo sarebbe quella di tassare implicitamente le povere imprese creditrici. Se un'impresa venisse pagata in minibot oggi, potrebbe scontare il proprio credito solo più tardi al momento di pagare le tasse dovute".

Salvini: ci stiamo ragionando

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini nega che i mini-bot siano una moneta alternativa. "Le monete alternative le usiamo al Monopoli", ha risposto ai cronisti. "Però - ha detto ancora - qua c'è emergenza di pagare i debiti della pubblica amministrazione nei confronti di famiglie e imprenditori. Sono decine di miliardi di euro che già sono debito dello Stato, quindi in che forma restituirli è tutto da valutare e ci stiamo ragionando".

Zingaretti: soldi finti per pagare debito Stato

"Oggi è la volta dell'ennesimo litigio sui mini-Bot che vuol dire usare i soldi del monopoli, cioè, soldi finti per pagare i debiti dello Stato", ha risposto il leader Pd Nicola Zingaretti a chi gli chiedeva un commento sui dati negativi per l'economia diffusi da Bankitalia. "Io credo che questo livello di confusione e di incertezza è uno dei più grandi pericoli che corre l'Italia e gli italiani penso che alla fine lo capiscono e difenderanno il buon governo dei Comuni".

Giorgetti: minibot una delle soluzioni

Uno dei più possibilisti rispetto alla proposta di istituire i minibot è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti: "Tutte le soluzioni nuove sono contestate, non dico che siano la Bibbia, ma sono una proposta per accelerare i pagamenti, una delle possibilità, una delle soluzioni: ma la strada maestra è quella della crescita".