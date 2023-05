Mimit, online l'elenco dei tavoli di crisi, sono 34

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - È stato pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'elenco dei tavoli di rilievo nazionale in carico alla Struttura per le crisi di impresa presso il Dicastero: la tabella riporta i 34 tavoli ministeriali ad oggi attivi e i 23 dossier in via di progressiva risoluzione, per i quali è disposto un monitoraggio. Una nota presenta "l'operazione trasparenza" del Ministero, che per la prima volta rende pubbliche le informazioni relative alle vertenze.

Questo, per il Mimit, "favorirà una maggior trasparenza sull'attività svolta e sui risultati ottenuti dalla Struttura competente della gestione delle crisi di impresa". L'attivazione di un tavolo presso il ministero avviene nei casi di "crisi delle aziende di rilevanza strategica per l'industria italiana, con pesanti ricadute occupazionali e ha l'obiettivo di salvaguardare il tessuto produttivo e sociale che sostiene il sistema economico nazionale", continua il testo. I tavoli possono essere istituiti, su proposta degli organi sociali dell'impresa interessata, dei creditori, delle Amministrazioni nazionali e regionali o delle organizzazioni sindacali o datoriali nazionali e solo a seguito di determinati requisiti tra cui il numero di dipendenti assunti in Italia non sia inferiore a 250, l'impresa abbia sede in più di una regione o rappresenti un rilevante interesse nazionale in quanto detiene beni e rapporti di rilevanza strategica o sia titolare di marchi d'impresa iscritti nel registro di marchi storici. (ANSA). .