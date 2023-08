Mimit in campo per La Perla, convocato tavolo il 5 settembre

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy "segue con attenzione l'evolversi della situazione che sta interessando il gruppo La Perla e suoi lavoratori". Lo fa sapere il Mimit specificando in una nota che, "in seguito alle interlocuzioni dei giorni scorsi, è convocato per martedì 5 settembre 2023 alle ore 15:00, in modalità mista, un tavolo sulla crisi del gruppo". All'incontro sono stati invitati i rappresentanti dell'azienda, delle parti sociali e i sindacati. La Regione Emilia Romagna ha denunciato ieri il mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti del gruppo di proprietà del Fondo olandese Tennor. (ANSA).