Mimit, con Bravo innovation hub, 5 programmi di accelerazione

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - A partire dalle ore 12 del 29 maggio, e fino al 3 luglio, sarà possibile presentare la domanda per partecipare ai nuovi percorsi di accelerazione di "Bravo Innovation Hub", programma dedicato alle imprese più innovative in chiave green e digitale e giunto alla sua terza edizione. Lo annuncia una nota del ministero delle Imprese e del made in Italy, che promuove l'iniziativa, finanziata nell'ambito di React-Eu. Le applicazioni vanno inoltrate dalla pagina dedicata del sito Invitalia. "L'intento è di proseguire l'esperienza del Bravo Innovation Hub di Brindisi, estendendo il modello alle realtà di Cagliari e Palermo, e fornendo sostegno alle imprese in termini di servizi reali, quali il potenziamento delle competenze, l'accompagnamento all'ingresso sul mercato, il supporto nel costruire una rete di contatti con potenziali clienti e investitori".

I cinque programmi di accelerazione avranno luogo presso gli hub tecnologici delle città. In particolare, i programmi di Brindisi saranno dedicati a "Tecnologie per transizione 4.0" e "Turismo, cultura, wellness e sostenibilità", quelli di Palermo riguarderanno i temi "New energy, green e clean tech" e "Inclusione, impatto sociale e salute" e, infine, il programma di Cagliari, riguarderà "Mobilità green e smart cities". Per ciascun programma saranno selezionate dieci realtà imprenditoriali, iscritte al registro delle imprese da non più di 60 mesi. I progetti saranno valutati per le soluzioni proposte, le potenzialità dell'impresa e il team imprenditoriale. Per le imprese selezionate è previsto un pacchetto di interventi che consiste in un contributo, sottoforma di grant, di 20.000 euro, attività di consulenza e uno spazio di lavoro all'interno del Bravo Innovation Hub. (ANSA). .