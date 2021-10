Milano Wine Week: gli appuntamenti dell'ultima giornata

(Adnkronos) - Domenica 10 ottobre è l'ultima giornata della Milano Wine Week. Una domenica ricca di appuntamenti all'insegna delle eccellenze del vino made in Italy. Tra gli eventi istituzionali, segnaliamo la presentazione della guida Vinibuoni d'Italia 2022 del Touring Club, l'unica guida dedicata esclusivamente ai vini provenienti da vitigni autoctoni del nostro Paese. Ispirata alla lunga tradizione enologica italiana, la guida ha lo scopo di valorizzare le radici, il territorio e le tipicità locali. Presentazione dalle 18 alle 20 a Palazzo Bovara. Vinibuoni.itPremio alla viticoltura eroica La Milano Wine Week anche quest'anno vuole dare il giusto spazio alla viticoltura eroica con la premiazione del Mondial des Vins Extrêmes, il contest dedicato ai migliori vini prodotti da vigneti coltivati a oltre 500 metri di altitudine o con oltre il 30% di pendenza. La premiazione va in scena a Palazzo Bovara dalle 14,30. Alla premiazione del Mondial des Vins Extrêmes segue, dalle ore 17, un momento di assaggio di una selezione di vini vincitori dell'unico concorso internazionale dedicato ai migliori vini prodotti da viticoltura eroica. Nel corso dell'evento è possibile anche degustare i distillati premiati dalla prima edizione di Extreme Spirits International Contest, dedicato ai distillati eroici. Mondialvinseextremes.comLa giornata conclusiva della Milano Wine Week presenta anche le ultime Masterclass di Milano Wine Week 2021, che vedono protagonisti Chianti Superiore DOCG, Rosso di Montalcino, Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Asti Spumante e Moscato d'Asti. Senza dimenticare i tanti appuntamenti di Wine pairing, abbinamento tra cucina e vini celebri, come Brunello di Montalcino, Chianti, Prosecco, Buttafuoco, Erbaluce, all'interno di ristoranti e locali selezionati, distribuiti nei diversi Wine Districts della città.