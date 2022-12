Milano-Cortina, Bracco: 'Occasione di crescita per l'Italia, serve unire forze e fare squadra'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "L'Italia ha saputo vincere la sfida di ospitare nel 2026 le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali a Milano e Cortina. Un risultato straordinario di cui possiamo essere fieri. Ora dobbiamo essere capaci di realizzare un’edizione dei Giochi memorabile. Milano e Cortina, la Lombardia e il Veneto, Trento e Bolzano e naturalmente il governo dovranno unire le forze perché gli occhi del mondo saranno puntati sull’Italia". Lo ha detto Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco, intervenendo alla cerimonia di premiazione del concorso 'Donna Sport', che si è tenuta a Milano.

Si tratterà, spiega Bracco, dei "primi Giochi invernali diffusi su un’area di oltre 22mila chilometri quadrati. Più di 3500 atleti da 93 Paesi si contenderanno un posto sul podio, e due milioni di spettatori sono attesi nei luoghi di gara". E allora, "Così come avvenne per l’Expo Milano 2015, tutti devono remare con entusiasmo e passione nella stessa direzione. Le istituzioni pubbliche, ma anche i privati, i media italiani, ma anche gli stessi cittadini. Se riusciremo a essere squadra sono certa che faremo di questo evento globale un’importante occasione di crescita e un grande successo per il nostro Paese".

Del resto, sottolinea, "l'importanza del concorso che abbiamo ideato, e che stasera premia sei giovanissime campionesse nello sport e nella scuola, sta proprio nei concetti di libertà, merito e squadra". Questi, conclude, sono "i concetti che noi dobbiamo sviluppare: libertà per le donne, perché possano essere più indipendenti e possano essere determinanti per il loro futuro e squadra, perché solo in squadra si vince. Anche riguardo Milano-Cortina: si deve fare squadra o non si fa".