Microsoft-Activision,Scadenza fusione prorogata fino a 18 ottobre

New York, 19 lug. (askanews) - Mercoledì Microsoft e Activision Blizzard hanno concordato di prorogare la scadenza del loro accordo di fusione fino al 18 ottobre. A dichiararlo in una nota stampa sugli utili è stata la stessa Activision.Microsoft e Activision Blizzard hanno in programma di continuare a lavorare per completare il loro accordo da 75 miliardi di dollari risolvendo i problemi normativi persistenti, hanno detto martedì persone che hanno familiarità con entrambe le società.

L'accordo era scaduto a mezzanotte del 18 luglio: la proroga spiega che nessuna delle due società intende interrompere la fusione. Se ciò avvenisse, Microsoft dovrebbe versare 3 miliardi di dollari di commissione. Le due società sono impegnate a risolvere alcuni problemi normativi soprattutto con l'autorità britannica per la concorrenza e i mercati che vede nella fusione un possibile danno al mercato del cloud gaming, o nello streaming di videogiochi su Internet.L'accordo ha ottenuto l'approvazione normativa in Europa, Cina e altri mercati, ma ha incontrato ostacoli anche negli Usa, dove un giudice ha bloccato la richiesta di bloccare la fusione, arrivata da parte della Federal Trade Commission.