Meta, titolo crolla del 20% dopo risultati deludenti

Roma, 3 feb. (askanews) - Gli investitori hanno cancellato 200 miliardi di dollari dal valore di mercato di Meta, la capogruppo di Facebook, il cui numero uno Mark Zuckerberg ha rivelato che che la piattaforma social subisce la concorrenza dei rivali, come TikTok. Le azioni di Meta, che ha cambiato nome qualche mese fa per rinnovare un'immagine appannata, sono crollate del 20% nel dopoborsa americano dopo che la società ha annunciato che nel primo trimestre il risultato sarà al di sotto delle attese di Wall Street a causa della "crescente concorrenza". Se non ci sarà un recupero oggi si tratterebbe della peggiore giornata per i titolo dal suo sbarco in borsa nel 2012."Le persone hanno molte scelte su come passare il tempo e app come TikTok crescono molto velocemente" ha detto Zuckerberg agli analisti, avvertendo che la concorrenza nel breve termine metterà sotto pressione gli introiti pubblicitari di Meta.Se ieri Alphabet, capogruppo di Google, ha annunciato un inattesi balzo dei ricavi pubblicitari e rivelato che la recente stretta sulla privacy di Apple non ha inciso sui ricavi, Meta ha affermato che le nuove politiche del costruttore degli iPhone, che rendono più complicato tracciare gli utenti e fornire pubblicità mirate, sono un problema. "C'è un chiaro trend in base al quale ci sono meno dati disponibili per fornire pubblicità mirate" ha detto Zuckerberg.Il gruppo ha chiuso il quarto trimestre con ricavi di 33,7 miliardi di dollari, oltre i 33,4 attesi dal consensus degli analisti, ma l'utile si è situato sotto le stime, a 10,3 miliardi contro 11 miliardi. Le vendite pubblicitarie hanno raggiunto i 32,6 miliardi di dollari da 32,5 attesi, ma gli utenti mensili attivi delle sue piattaforme sono risultati 2,91 miliardi, meno dei tre miliardi previsti.Meta ha detto che i ricavi del primo trimestre dovrebbero essere tra i 27 e i 29 miliardi, con una crescita sullo stesso periodo del 2021 tra il tre e l'11 per cento. Si tratta di una stima inferiore a quella media degli analisti di 30,3 miliardi e indicherebbe il trimestre di crescita più lenta nella storia di Facebook.Oltre alla "crescente concorrenza per il tempo delle persone", meta ha spiegato che c'è un "mutamento nell'engagement con le nostre app". Gli utenti i preferiscono or ai video brevi, che portano meno incassi pubblicitari.