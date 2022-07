Messina (Intesa Sanpaolo): io ministro? Probabilità zero

Milano, 29 lug. (askanews) - "Questa cosa che vede me come ministro dell'economia è una cosa che non vedrà mai la luce". Lo ha detto l'Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, smentendo così le ipotesi di una sua discesa in politica nel futuro nuovo governo, come paventato dal Financial Times. "Continuerò ad essere l'Ad di questa azienda, se i miei azionisti continueranno a sostenermi, quindi probabilità zero che io faccia qualcos'altro"."Io sono assolutamente impegnato a conseguire il piano di impresa di Intesa Sanpaolo - ha detto Messina rispondendo alla domanda di un analista che chiedeva se potesse correre per l'incarico di nuovo ministro delle Finanze -, sono un amministratore delegato, sono un manager, mi trovo a operare con e a motivare migliaia di persone, è improbabile vedermi trasformato in un politico o in un ministro, anche se tecnico. Intesa Sanpaolo rappresenta la mia famiglia".