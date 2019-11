Mes, Gualtieri: testo non ancora firmato, polemiche pretestuose

Milano, 27 nov. (askanews) - "Come ho detto in Commissione, se da un lato il testo" della riforma del Mes "non è ancora stato firmato e sono tuttora in corso discussioni e negoziati su aspetti minori interni ed esterni al trattato, la mia valutazione che non ci sia reale spazio per emendamenti sostanziali è di natura politica e non giuridica, in quanto come è noto in questa procedura vige la regola dell'unanimità". E' quanto dichiara in una nota il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in relazione ad alcune polemiche "pretestuose" che hanno fatto seguito all'audizione in Senato sul Meccanismo Europeo di Stabilità. "Il consenso definitivo e formale del governo alla riforma del Mes e al pacchetto non è ancora stato espresso", ha sottolineato Gualtieri.