Mercato dell'auto cresce ancora a marzo, +26,1% in Europa

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Il mercato dell'auto cresce ancora in Europa Occidentale (Unione Europea, Efta e Regno Unito): nel mese di marzo le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.422.147, il 26,1% in più dello stesso mese del 2022. Nel primo trimestre dell'anno sono state vendute in tutto 3.235.951, con un incremento del 17,5% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. (ANSA).