Nuova ondata di vendite, Borse ancora in forte calo. Risale lo spread Btp/Bund

Listino completamente in rosso per Piazza Affari (-2% a 15.420 punti). A parte Diasorin (+4,48%), sull'onda lunga del nuovo test sul coronavirus, prevale il segno meno tra le blue chip italiane, con una nuova giornata di passione per Fca (-5%), Exor (-6%) e Intesa Sanpaolo (-3,82%) e lo spread in rialzo sopra quota 200 punti. Congelata Unicredit per eccesso di ribasso.

Le Borse europee aprono in profondo rosso. Francoforte lascia sul terreno il 4,4% con il Dax a quota 8.536 punti. Parigi cede il 4,44% con il Cac 40 a quota 3.869 punti: Londra perde il 4,38% con il Ftse 100 a 4.965 punti.

Risale sui 200 punti lo spread Btp/Bund all'avvio della settimana. Il differenziale, che venerdì aveva chiuso a 195 punti, ora segna 201 punti. Il rendimento del decennale è pari all'1,66%.

L'avanzata del coronavirus in tutto il mondo, con i rischi per l'intero sistema economico ha spaventato i mercati di Asia e Pacifico in avvio di settimana

La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in netto rialzo grazie al possibile rinvio delle Olimpiadi da parte del Cio a causa dell'espansione del coronavirus, misura molto meno drastica dell'ipotesi di cancellazione totale dei Giochi emersa in un primo momento, Il Nikkei avanza del 2,02% a quota 16.887,78, e un guadagno di 334 punti.

Le Borse cinesi chiudono la seduta in brusca frenata tra i timori sulla diffusione della pandemia del nuovo coronavirus: l'indice Composite di Shanghai cede il 3,11%, a 2.660,17 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 4,26%, a quota 1.631,88.