Mercati, investitori si allontanano da obbligazioni - spazzzatura

Roma, 29 gen. (askanews) - L'interesse degli investitori sulle obbligazioni spazzatura europee, un indicatore-chiave del rischio di mercato, si è attenuato poiché la volatilità delle azioni globali e la crescente tensione al confine tra Russia e Ucraina hanno spinto gli investitori ad abbandonare gli asset rischiosi.Lo riporta il Financial Times spiegando che il differenziale sull'indice iTraxx Crossover, che misura il costo della copertura contro le società con rating spazzatura inadempienti sul proprio debito, è salito a 295 punti base venerdì, un livello non raggiunto da novembre 2020. Lo spread è aumentato di circa 50 punti base dalla fine del 2021.L'allontanamento giunge insieme all'allarme, da parte di alti funzionari statunitensi, secondo i quali esiste una "distinta possibilità" che la Russia possa in poche settimane invadere l'Ucraina. Circa 100.000 soldati russi sono attualmente di stanza vicino al confine.Per molti investitori, tuttavia, il rischio di una guerra per la terra che scoppi nell'Europa orientale impallidisce di importanza rispetto alla minaccia rappresentata dall'inflazione galoppante.Il presidente della Federal Reserve statunitense Jay Powell mercoledì si è fermato prima di escludere l'aumento dei tassi di interesse in ciascuna delle sette riunioni della banca centrale che devono ancora venire quest'anno. I mercati stanno ora scontando quasi cinque rialzi dei tassi di interesse quest'anno, quando solo uno era previsto nel 2022 fino a novembre."Non dovrebbe essere un grande shock vedere [l'iTraxx] allargarsi, in particolare negli ultimi giorni, sulla scia dell'orientamento da falco" della Federal Reserve statunitense, ha affermato Fraser Lundie, responsabile del credito di Hermes Investment Management .Gli asset ad alto rendimento tendono a seguire altri asset rischiosi come le azioni, oltre a una volatilità più ampia, ha affermato Lundie. L'indice Vix, a volte indicato come l'"indicatore della paura" di Wall Street, questa settimana ha raggiunto il suo punto più alto in più di un anno.Tuttavia, data la forte svendita dei titoli tecnologici a gennaio, Lundie si è detto sorpreso che iTraxx non sia salito più in alto."Penso che ciò sia in parte dovuto al fatto che lo sfondo fondamentale per l'alto rendimento è davvero forte", ha affermato. "I tassi di insolvenza sono al minimo, la salute del bilancio è buona e gli utili sono stati forti"."Quando le azioni si muovono molto, tende ad avere un effetto contagioso sul credito non-investment grade", ha affermato al Ft Gilles Dauphine, responsabile del reddito fisso alfa euro di Amundi, che si aspettava anche un aumento maggiore di iTraxx. La situazione di stallo tra Russia e Ucraina "non sta aiutando" il sentimento degli investitori, ha aggiunto.Anche negli Stati Uniti, le obbligazioni spazzatura sono state vendute la scorsa settimana. Giovedì, il rendimento di un indice obbligazionario ad alto rendimento gestito da Ice Data Services è salito al 5,11%, il livello più alto da novembre 2020, poiché le aspettative di una politica monetaria più restrittiva hanno spinto il prezzo del debito rischioso al ribasso.La robusta crescita economica, le basse insolvenze e l'ampia apertura dei mercati di finanziamento hanno contribuito a sostenere il mercato, prevenendo pressioni più intense. "C'è una certa fiducia che la Fed sarà in grado di infilare l'ago", ha affermato Nichole Hammond, portfolio manager di Angel Oak Capital Advisors.