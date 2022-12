Meloni: governo lavora per rete pubblica e tutela occupati

Roma, 29 dic. (askanews) - "Per la natura di Tim, che è una società privata e quotata in Borsa, su queste cose sono necessarie molta prudenza ed una certa riservatezza. Confermo che questo governo si dà l'obiettivo duplice di assumere il controllo della rete, per motivi strategici che penso tutti condividiamo, e dall'altra di lavorare il più possibile per mantenere i livelli occupazionali". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda sul futuro assetto della rete Tlc nel corso della conferenza stampa di fine anno."Tutto il resto lo lasciamo alla dinamica libera del mercato", ha aggiunto, "ma su come ci si arrivi mi consenta di essere prudente".Fgl