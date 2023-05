Mef, 177.725 nuove partite Iva nel primo trimestre, -6,4%

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Nel primo trimestre 2023 sono state aperte 177.725 nuove partite Iva, con una flessione del 6,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo si legge nell'aggiornamento dei dati dell'Osservatorio sulle partite Iva pubblicato dal ministero dell'Economia. Il 75,1% delle nuove aperture è stata avviata da persone fisiche, il 19,1% da società di capitali, il 3% da società di persone. Riguardo alla ripartizione territoriale, il 48,9% delle nuove aperture è localizzata al Nord, il 21,1% al Centro e il 29,8% al Sud e Isole.

Le flessioni maggiori si sono avute in Basilicata (-24,7%) e Sardegna (-15,8%). Variazioni positive si registrano in Val d'Aosta (+15,2%) e in Friuli Venezia Giulia (+2,6%). La classificazione per settore produttivo evidenzia che il maggior numero di avviamenti di partite Iva ha interessato le attività professionali con il 21,7% del totale, seguite dal commercio (16,2%) e dalle costruzioni (10%). Tra i settori produttivi principali quelli che, rispetto al primo trimestre del 2022, hanno fatto registrare i maggiori incrementi sono alloggio e ristorazione (+13,8%), trasporti e magazzinaggio (+9,4%) e altri servizi (+7,7%). Per quanto riguarda le persone fisiche, la quota di nuove partite Iva aperte dalle donne ha raggiunto il 40,7%. Il 50,7% invece è stato avviato da giovani fino a 35 anni e il 30,2% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni. Nel primo trimestre 2023 - conclude la nota - sono stati 96.761 i soggetti che hanno aderito al regime fiscale forfettario, pari al 54,4% del totale delle nuove aperture. (ANSA). .