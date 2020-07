Mediolanum, Doris: Intesa-Ubi accelererà M&A, noi non interessati

Milano, 29 lug. (askanews) - L'operazione Intesa-Ubi accelererà il processo di aggregazioni bancarie in Italia ma Banca Mediolanum non è interessata a prendervi parte. Lo ha dichiarato l'Ad di Banca Mediolanum, Massimo Doris, nel corso di un briefing coi giornalisti dopo la pubblicazione della semestrale. "Siccome stiamo crescendo tantissimo, siamo già a 5 miliardi di raccolta nei primi sei mesi, non sento il bisogno di fondermi con qualcuno", ha detto."Penso che più che dal Covid l'accelerazione al processo di M&A può venire dal successo della fusione Intesa Sanpaolo-Ubi", ha detto Doris. "Il fatto che in Italia abbiamo ancora troppe banche e troppo piccole è un dato di fatto, bisogna creare soggetti più forti. Secondo me questa fusione, più che il Covid, farà riaccelerare anche altre fusioni, fare muovere altri protagonisti sul mercato"."Ma per quanto ci riguarda - ha sottolineato Doris - nel nostro caso è assai difficile che possa avvenire qualcosa: se parliamo di banche tradizionali non c'è il benchè minimo interesse a fonderci con banche tradizionali; se parliamo delle banche reti da un punto di vista logico può avere un senso ma dal punto di vista pratico è una cosa molto più complessa, perchè di mezzo ci sono dei consulenti finanziari che sono dei liberi professionisti, per cui se avviene una fusione non gradita il consulente può dire 'questa nuova casa non mi piace e mi trasferisco da un'altra parte' coi miei clienti".