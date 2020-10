Mediobanca: utile trimestre a 200 milioni (-26%), sopra le attese

Milano, 27 ott. (askanews) - Positivo avvio dell'esercizio fiscale 2020/2021 per Mediobanca, con una rapida ripresa dell'attività post lockdown. L'istituto ha chiuso il primo trimestre con un utile netto quadruplicato a 200 milioni rispetto al trimestre precedente, seppur in calo del 26,1% rispetto allo scorso anno per il minor apporto da parte di Assicurazioni Generali (45 mln contro i 135,5 mln dello scorso anno e i 54,8 mln dell'ultimo trimestre). Il risultato, superiore alle stime degli analisti (140 mln il consensus), incorpora 13 milioni di riprese di valore su attività finanziarie, a seguito dell'apprezzamento dei mercati.Il Rote rettificato è al 9%. L'indice Cet1 è stabile sui livelli massimi di giugno (16,2%, +200 bps a/a). Sul fronte dei dividendi, alla luce dell'ampia dotazione patrimoniale, è stata ripristinata una politica di distribuzione per l'esercizio 2020/2021, soggetta alla decisione Bce, con l'introduzione di un dividend pay-out pari al 70%, in crescita rispetto al 50% registrato nell'esercizio 2018/2019 (ultimo dividendo distribuito).I ricavi sono in crescita del 3% trimestre su trimestre a 626 milioni e battono le stime degli analisti. Le commissioni (189,1 milioni) registrano il dato migliore degli ultimi tre esercizi. Trimestre record per la divisione CIB (Corporate & Investment Banking, con un utile netto salito a 85 milioni (+48% a/a) e i ricavi cresciuti del 22% a 183 milioni.