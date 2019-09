Mediaset, da Vivendi esposto in Consob contro il Biscione

Roma, 3 set. (askanews) - Alla vigilia dell'assemblea di Mediaset che dovrà varare il super riassetto con la creazione della holding di diritto olandese MFE, Vivendi ha presentato un esposto in Consob contro il Biscione. Lo si apprende da fonti finanziarie. Secondo il gruppo francese il comunicato stampa di Mediaset diffuso sabato avrebbe fornito informazioni "inaccurate e fuorvianti" sulla società, dopo il via libera del tribunale di Milano a Vivendi a poter votare in assemblea con il proprio 9,9%.